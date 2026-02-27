Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев

Этот российский сериал о маньяке не зря сравнивают с «Ганнибалом»: «Бегут мурашки»

«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители

Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)

Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные

«Первому отделу» до него – как до Луны: только один российский детектив за 5 лет смог переплюнуть «Невского»

От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти

Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

Под 1 000 000 просмотров за пару часов: мультяшной Маше наконец стукнуло 18 – косынка все та же, в остальном не узнать (фото)