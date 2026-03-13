Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Прыгуны Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Магнитогорске 13 марта 2026

Расписание сеансов Прыгуны, 13 марта 2026 в Магнитогорске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Прыгуны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sky Cinema Гостиный двор г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
13:10 15:30 17:40 19:50 22:05
Sky Cinema Континент г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
13:30 15:50 18:10 20:20 22:30
Мягкий кинотеатр Семейный парк г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж 
2D
11:00 от 350 ₽ 13:10 от 420 ₽ 15:20 от 470 ₽ 17:30 от 490 ₽ 19:40 от 520 ₽
