Фильмы
Прыгуны
Расписание сеансов Прыгуны, 2026 в Магнитогорске
13 марта 2026
Расписание сеансов Прыгуны, 13 марта 2026 в Магнитогорске
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Sky Cinema Гостиный двор
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
13:10
15:30
17:40
19:50
22:05
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
13:30
15:50
18:10
20:20
22:30
Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
2D
11:00
от 350 ₽
13:10
от 420 ₽
15:20
от 470 ₽
17:30
от 490 ₽
19:40
от 520 ₽
