Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Магнитогорске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 27 февраля 2026 в Магнитогорске
О фильме
20:50
от 400 ₽
Sky Cinema Гостиный двор
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
15:10
17:30
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
14:10
15:30
17:50
20:10
Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
2D
14:45
от 470 ₽
17:05
от 490 ₽
19:25
от 520 ₽
