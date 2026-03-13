Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Магнитогорске
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Магнитогорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Sky Cinema Гостиный двор
г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 153, ТРЦ «Гостиный Двор»
2D
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
Sky Cinema Континент
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
12:30
14:30
16:30
18:00
19:40
20:40
21:40
22:40
