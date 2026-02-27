Оповещения от Киноафиши
Русский
Киноафиша Фильмы Казнить нельзя помиловать Расписание сеансов Казнить нельзя помиловать, 2026 в Магнитогорске 4 марта 2026

Расписание сеансов Казнить нельзя помиловать, 4 марта 2026 в Магнитогорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Казнить нельзя помиловать»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Sky Cinema Континент г. Магнитогорск, пр. Ленина, 83, ТРЦ «Континент»
2D
17:30
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
