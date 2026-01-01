Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Веном 2 Расписание Веном 2 (2021) в Магнитогорске на сегодня

Расписание Веном 2 (2021) в Магнитогорске на сегодня

Веном 2
Веном 2 Фантастический боевик с Томом Харди о самом неоднозначном супергерое Marvel фантастика, боевик 2021 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Миа и монстры
Миа и монстры
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Крипипаста: Синий малыш
Крипипаста: Синий малыш
2025, Новая Зеландия, ужасы
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Гель-лак — прошлый век: новый хит осени-2026 затмил "колхозные" покрытия — держится до 4-х недель и выглядит стильно
Обои в прихожей – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – стоят «копейки», а выглядят на миллион
Можно ли запускать стиральную машину подряд по пять раз на дню: запомните раз и навсегда, расскажите друзьям
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
19 книг превратили в 10 серий: новый детектив «Анна Пиджон» — находка для тех, кому надоели города типа Питера и Лондона
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
В США сняли ремейк этого советского фильма — и только опозорились: добавили монстров, но от рейтинга 4,3 на IMDb они не спасли
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше