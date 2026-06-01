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Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Магнитогорске
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Магнитогорске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
3D
16:45
от 490 ₽
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