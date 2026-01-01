Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Магнитогорск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Расписание Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (2019) в Магнитогорске на сегодня
Расписание Звёздные Войны: Скайуокер. Восход (2019) в Магнитогорске на сегодня
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Грандиозное прощание с культовой сагой о Скайуокерах, после которого «Звездные войны» никогда не будут прежними.
фантастика, боевик
2019 / США
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Миа и монстры
Отзывы
2026, Австрия / Германия / Испания, приключения, анимация, комедия
Крипипаста: Синий малыш
Отзывы
2025, Новая Зеландия, ужасы
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
«Мне понравилось, но…»: Безруков посмотрел «Одиссею», но россиянам – не советует (у шедевра Нолана есть одна серьезная проблема)
«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb
Нашла 5 криминальных российских сериалов, чтобы не отлипать от экрана в сентябре: в №1 особенно хорош Устюгов
Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х
19 книг превратили в 10 серий: новый детектив «Анна Пиджон» — находка для тех, кому надоели города типа Питера и Лондона
«Метод» смотрели все, но этот сериал с Хабенским заслуживает не меньше славы: 8,6 на Иви за оммаж «Служебному роману»
«Что такое осень? Это тесты»: угадайте мульт СССР по меланхоличному кадру — на 5 из 5 ответят только знатоки
Школьные годы чудесны... или все-таки ужасны? В этих 5 дорамах не дают четкий ответ, зато №4 – копия «Назад в будущее»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить