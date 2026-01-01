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Мягкий кинотеатр : расписание сеансов и цены в Магнитогорске

Магнитогорск
Мягкий кинотеатр Семейный парк г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж 
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
21:05 от 250 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:10 от 250 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
21:45 от 450 ₽
Еще 5 фильмов
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Головоломка
Головоломка
2015, США, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
На вершине
На вершине
2026, США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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