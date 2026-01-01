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Мягкий кинотеатр : расписание сеансов и цены в Магнитогорске
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Мягкий кинотеатр Семейный парк
г. Магнитогорск, просп. К. Маркса, 172, ТРЦ «Семейный Парк», 3 этаж
Дьявол носит Prada 2
комедия, драма
2026, США
2D
21:05
от 250 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:10
от 250 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
21:45
от 450 ₽
Еще 5 фильмов
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Головоломка
Отзывы
2015, США, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
На вершине
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
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