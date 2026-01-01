ТРК Jazz Mall («Джаз Молл») - популярный торгово-развлекательный центр в Магнитогорске площадью более 20 тысяч квадратных метров. ТРК Jazz Mall представляет собой двухуровневый комплекс, входящий в состав многофункционального «Альфа Центра» с огромной торговой галереей, бизнес-центром, фуд-кортом, 3D-кинотеатром и фитнес-центром. ТРК Jazz Mall расположен в самом престижном районе исторической части Магнитогорска на пересечении основных транспортных магистралей города – Московской улицы и проспекта Карла Маркса, недалеко от железнодорожного вокзала «Магнитогорск-Пассажирский» и автостанции «ТК Локомотив».

На территории торгово-развлекательного центра Jazz Mall находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Colin's, Kari, Westfalika, Lady collection, Palmetta, Бюстье, Kira Plastinina, Zolla, Centro, Chester, Монро, «ТВОЕ», Chester, Gloria Jeans & Gee Jay, Sela, Tom Farr, Palmetta, «Пан Чемодан», Fashion House, CHOUPETTE, CrocKid, «Империя сумок», Fabiani и др.) К тому же, в торгово-«развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб», «Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», «Наше Золото», SUNLIGHT, Swarovski и др.), магазины часов и очков («Swatch» и др.), туристическое агентство, салон оптики «Счастливый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), химчистка и магазины iShop, «Веселая затея», «Дар Даркин».

Кроме того, в ТРК Jazz Mall функционируют современный многозальный кинотеатр «Jazz Cinema», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («Корпорация Центр», «Позитроника» и др.), супермаркеты спортивных товаров, мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», студия творчества «АRT Факт», детский лабиринт, игровые автоматы, 5D кинотеатр и тир.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Баскин Роббинс», «33 Пингвина», универсальный ресторан CityFood, ресторан паназиатской кухни «Шикотан», «Печеная Картошка», арт-кафе «САХАР», «Мини-пекарня», «Тили-бом», «Суши Хан», кофейня и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Jazz Mall» есть бесплантая автомобильная парковка на 300 машиномест.

Адрес:

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6

Как добраться?

Добраться до ТРК Jazz Mall можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по Московской улице до остановки «Комсомольская улица»

на трамваях № 14, 14А, 15

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Карла Маркса до остановки «Оперный театр»

на трамваях № 1, 11, 17, 23, 24, 27, 29, 31

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК Jazz Mall: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 00.00;

Студия творчества «АRT Факт»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр Jazz Cinema: 09.00 – 00.00.