Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema Континент»

Расписание сеансов кинотеатра «Sky Cinema Континент»

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:20
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
14:55 21:00
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
19:40 22:25
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
14:40 18:10 21:40
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
16:30
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:00 19:20 20:30
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив 2026, США
2D
17:30
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:55 21:10
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
15:10 17:20 19:30
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
14:20
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
16:50 19:15 21:30 22:30
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:10 15:30 17:50 20:10
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 фэнтези, мелодрама 2011, США
2D
18:40
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
18:30 22:20
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
14:50 16:00 17:00 19:10 20:20 21:20 22:40
