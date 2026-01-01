ТРЦ «Континент» - крупнейший торгово-развлекательный центр в Магнитогорске площадью около 43 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Континент» представляет собой трехуровневый комплекс с большой торговой галереей, «ресторанным двориком», современным мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Континент» расположен в Правобережном районе Магнитогорске на территории 131 микрорайона, недалеко от набережной реки Урал, парка у Вечного огня и Центрального стадиона.

На территории торгово-развлекательного центра «Континент» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Reserved, Gloria Jeans & Gee Jay, Modis, lady collection, Fun Day, Colins, Zarina, Love republic, Zolla, befree, Tom Farr, Mahito, Сropp town, Sansay, House, Kari, Rossita Obuv. Com, Zenden, Pompa, «Дефиле», Deseo, Baon и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Samsung и др.), магазины подарков и аксессуаров («Сувениры» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, «Буду Мамой» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Иль де Боте», «Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Sunlight, «Наше Золото», Pandora, «Золотой» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики («Счастливый взгляд» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Билайн», Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны («Читай-город» и др.), аптека, студия маникюра, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Континент» функционируют современный многозальный кинотеатр Sky Cinema, продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», «Эльдорадо» и др.), супермаркеты спортивных товаров, мебельные салоны («Много мебели» и др.), супермаркет товаров для детей «Детский мир», хобби-гипермаркет «Леонардо», детская развлекательная зона Game zone, детская развлекательная площадка «Муравейник», батутный парк Monkey и «ART Песочница».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Subway «Восточная кухня», Pelmania, KFC, кофейня «Мон Плезир», «Джелато-Шоколато», Gold-piranya, «33 Пингвина», «Жи-Ши», «Вкусняшка», «Тили-Бом», «Мика food», ProSushi, La Caramell Cafe, «Crazy Вафля», Fresh Bar и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Континент» есть бесплатная открытая автомобильная парковка на 1000 машиномест.

Адрес:

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 83

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Континент» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Ленина до остановки «ТРЦ Континент»

на автобусе № 17

на маршрутках № 15, 17, 21, 55, 100

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Континент»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Магнит»: 09.00 – 23.00;

Батутный парк Monkey: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр Sky cinema: 09.00 – 23.00