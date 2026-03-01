Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Майкопе
16 марта 2026
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 16 марта 2026 в Майкопе
Joy Land
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
2D
15:55
от 260 ₽
20:10
от 260 ₽
22:20
от 260 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
