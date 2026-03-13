Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф»
1
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Майкопе
15 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 15 марта 2026 в Майкопе
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Joy Land
г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
2D
16:40
от 260 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
