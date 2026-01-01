В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды

Почему японцы справляют нужду, сидя лицом к бачку: странная привычка, которую стоит у них перенять

«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)

У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны

О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?

Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)

«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке

Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»

Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России

«На султана без слез не взглянешь»: Хюррем и Сулейман снова вместе – вместо «Великолепного века 2» готовьтесь к «мылодраме»