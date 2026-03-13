Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Жемчуг Расписание сеансов Жемчуг, 2025 в Майкопе 15 марта 2026

Расписание сеансов Жемчуг, 15 марта 2026 в Майкопе

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жемчуг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Joy Land г. Майкоп, ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
2D
11:40 от 260 ₽ 20:25 от 260 ₽
Хаджох ул. Мира 36, п. Каменномостский
2D
13:45 от 150 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
