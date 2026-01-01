Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Хаджох (Майкоп) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

23.6 км
Кинозал МЦНК Республика Адыгея, Майкопский р-н, пос. Тульский, ул. Комсомольская, 22
5
35.8 км
Joy Land ул. Некрасова, 293, ТРЦ Joy Land
5
36.7 км
АЙКО Синема ул. Степная, 190
5
57.2 км
Восход ул. Красная, 1
5
65 км
Родина ул. Красная, 369
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
