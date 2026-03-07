Оповещения от Киноафиши
Майкоп
Киноафиша Майкопа
Хаджох
Хаджох
Майкоп
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
ул. Мира 36, п. Каменномостский
Билеты от 150 ₽
мало голосов
1
голос
Расписание сеансов
в кинотеатре Хаджох
Красавица
Сегодня 1 сеанс
13:35
от 150 ₽
...
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
19:15
от 250 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
15:30
от 250 ₽
...
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
12:00
от 150 ₽
...
Сегодня
от 150 ₽
Завтра
от 250 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
1
голос
Фильмы в кинотеатре Хаджох
Сегодня
7
7
Завтра
8
8
Формат сеанса
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
13:35
от 150 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
19:15
от 250 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
15:30
от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
