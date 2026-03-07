Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Майкопа Кинотеатры Хаджох

Хаджох

Майкоп
Адрес
ул. Мира 36, п. Каменномостский
Билеты от 150 ₽
мало голосов Оцените
1 голос
Билеты от 150 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Хаджох
Сегодня 1 сеанс
13:35 от 150 ₽ ...
Сегодня 1 сеанс
19:15 от 250 ₽ ...
Сегодня 1 сеанс
15:30 от 250 ₽ ...
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 150 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
1 голос
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
13:35 от 150 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:15 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
15:30 от 250 ₽
