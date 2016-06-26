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Сергей Бабич
26 июня 2016, 09:51
Оценка
Всё ок... вот только расписания плохо что нету на сайте. И ни как не исправляют уже недели 2-3 прошло
26 июня 2016, 09:51
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Серёга Абуладзе
5 ноября 2018, 09:06
в ответ на сообщение
Сергей Бабич от 26 июня 2016, 09:51
Оценка
почему ани не работают на празники
5 ноября 2018, 09:06
0
0
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Дима Суздалев
12 июня 2019, 18:46
Оценка
Спосибо вам за сайт афиша
12 июня 2019, 18:46
0
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Dinara Ozheva
26 мая 2023, 19:15
очень разочарована. мало того , что мне не продали чипсы , потому что мне нет , по их мнению , 18 лет… так еще и не пропустили на сеанс , подумав , что сделали фотошоп. девушку, которая стояла на входе в зал , зовут Екатерина. я крайне недовольна. сначала пропустила, а потом выгнала.
26 мая 2023, 19:15
0
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Алина Дубовская
15 февраля 2024, 11:13
Оценка
Очень жаль, что нельзя купить билет по пушкинской карте
15 февраля 2024, 11:13
0
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Айдамир Кадыров
5 ноября 2024, 22:42
Оценка
Не продали билет, на фильм 18+. Паспорт показал, мне 18 есть, продавец все равно отказался продавать. Не знаю что у него в голове
5 ноября 2024, 22:42
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Alone Fog
21 января 2026, 19:49
Оценка
Очень долго не обновляют афишу, в премьерах висит Аватар 3, еще с 15 числа, я с подругой туда пришли, и спросили про аватара, сказали что показывать его не будут. Тогда уберите его из премьер боже, это так сложно?
21 января 2026, 19:49
0
0
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