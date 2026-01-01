Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Малоярославце
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
7.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Прыгуны
Девочка переносит свое сознание в тело бобра. Новый оригинальный мультфильм студии Pixar
приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Марсупилами. Пушистый круиз
Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
6.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Инферно
Девушка поселяется в некогда роскошном доме, где обитают призраки
ужасы
2025, Мексика / США
5.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
15 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
комедия
мелодрама
приключения
семейный
ужасы
фантастика
фэнтези
Применить
