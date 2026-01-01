Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези 2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Новая тёща Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный 2025, Россия
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
6.0
Билеты
Тюльпаны
Тюльпаны Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия 2026, Россия
8.0
Билеты
К себе нежно
К себе нежно 40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия 2026, Россия
8.0
Билеты
