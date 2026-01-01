Рейтинг кинотеатров Малоярославца

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»
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Малоярославецкий киноцентр
ул. Калужская, д.6
Натираю лаврушкой унитаз – не нарадуюсь результату: элементарный лайфхак для экономных хозяек
Раньше выбрасывала старые губки без раздумий, а теперь специально их собираю: простой дачный лайфхак
Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день
«Дети к этому идут всю свою жизнь»: Цискаридзе зовет россиян на «последний звонок» своих талантливых учениц-балерин
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«Сценаристы случайно не из "Закона тайги"? Рецепт один в один»: НТВ показал первые серии «Лешего», и зрителям уже есть что сказать
Почему хоббиты никогда не носили обувь: оказывается, Толкин спрятал ответ в книге, но миллионы фанатов его даже не заметили
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«Игра престолов», конечно, хороша, но есть еще 7 фэнтези-сериалов с не менее впечатляющими мирами
Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
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