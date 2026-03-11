Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра « Малоярославецкий киноцентр»

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
21:00
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:50 17:25
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:40
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
19:20
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
15:40
