Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Спектакли
Кукольные
Афиша кукольных спектаклей Махачкалы
март
сб
7
вс
8
пн
16
вс
29
пн
30
Сегодня
Завтра
В пятницу
март
детский
драма
комедия
кукольный
опера
цирк
6+
Кукольный
Опера
Детский
Айболит
7, 8 марта
Дагестанский театр кукол
от 350 ₽
Площадки
Дагестанский театр кукол
Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
Махачкала, Расула Гамзатова, 38
Рецензии на спектакли
30 декабря 2025
Рецензия на «Три толстяка» Андрея Могучего: Сериал на сцене БДТ
16 декабря 2025
Рецензия на спектакль «Коллекционер» в МТЮЗ-е или опыт нравственного вакуума
13 октября 2025
Рецензия на мюзикл «Суини Тодд» на Таганке: Когда барбер берётся за бритву ради мести
Подборки
Спектакли «Золотой маски» отправляются в путешествие: выбираем, что и где посмотреть
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус
Показать все подборки
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667