Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Махачкале
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Махачкале
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кинопарк Парамакс
г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, 64
2D
13:35
от 300 ₽
Октябрь
г. Махачкала, ул. Коркмасова, 11
2D
19:25
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Пересмотрите «Терминатора» — и заметите странность: миллионы зрителей давно смущает одна деталь в культовом фильме
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667