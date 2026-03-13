Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Махачкале

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинопарк Парамакс г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, 64
2D
13:35 от 300 ₽
Октябрь г. Махачкала, ул. Коркмасова, 11
2D
19:25 от 400 ₽
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
