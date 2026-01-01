Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Концерты
Сегодня
Где сегодня концерт в Махачкале
октябрь
чт
22
ноябрь
пт
6
Сегодня
Завтра
В пятницу
октябрь
ноябрь
поп
шансон
эстрада
Зарубежные концерты
Поп
Эстрада
Enrique Iglesias в Астане
3 сентября в 20:00
Астана Арена
от 45000 ₽
Рок
Zoloto в Астане
11 сентября в 20:00
Конгресс-центр
от 14000 ₽
Живая музыка
Кавер
Рок
David Garrett в Астане
15 сентября в 20:00
Конгресс-центр
от 25000 ₽
Живая музыка
Классическая музыка
Рок
Фолк
David Garrett в Алматы
16 сентября в 20:00
Дворец Республики
Билеты
Фестиваль
Park Live Almaty 2026
21, 22, 23 августа
Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Билеты
Эстрада
Enrique Iglesias
5 сентября в 20:00
Центральный Стадион
от 45000 ₽
Валерий Меладзе
3 ноября в 20:00
Almaty Arena
от 20000 ₽
Хип-хоп
9 Грамм
22 августа в 20:00
Клуб «Жесть»
от 25000 ₽
Юмор
Большой тур команды «Астана»
18 сентября в 20:00
Дворец Республики
Билеты
Эстрада
TyndaMusic. Добрые песни старого кино
28 июня в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Фолк
Эстрада
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
26 октября в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Эстрада
Фолк
Әсеттің әсем әндері-ай
20 ноября в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Все культурные места Махачкалы
Подборки
Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Показать все подборки
Вожусь в огороде без перчаток с утра до вечера, а руки как у королевы: секрет прост как 3 рубля
Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными
«Макфа» и Barilla в черном списке итальянцев: зато эти бренды пасты смело рекомендуют россиянам
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
ИИ докопался до советской классики: сразу 4 великих фильма СССР «стыдно смотреть в 2026 году – эталон безвкусицы»
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667