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Киноафиша Махачкалы Концерты Сегодня

Где сегодня концерт в Махачкале

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Зарубежные концерты

Enrique Iglesias в Астане
Поп Эстрада

Enrique Iglesias в Астане

3 сентября в 20:00 Астана Арена
от 45000 ₽
Zoloto в Астане
Рок

Zoloto в Астане

11 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 14000 ₽
David Garrett в Астане
Живая музыка Кавер Рок

David Garrett в Астане

15 сентября в 20:00 Конгресс-центр
от 25000 ₽
David Garrett в Алматы
Живая музыка Классическая музыка Рок Фолк

David Garrett в Алматы

16 сентября в 20:00 Дворец Республики
Билеты
Park Live Almaty 2026
Фестиваль

Park Live Almaty 2026

21, 22, 23 августа Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Билеты
Enrique Iglesias
Эстрада

Enrique Iglesias

5 сентября в 20:00 Центральный Стадион
от 45000 ₽
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

3 ноября в 20:00 Almaty Arena
от 20000 ₽
9 Грамм
Хип-хоп

9 Грамм

22 августа в 20:00 Клуб «Жесть»
от 25000 ₽
Большой тур команды «Астана»
Юмор

Большой тур команды «Астана»

18 сентября в 20:00 Дворец Республики
Билеты
TyndaMusic. Добрые песни старого кино
Эстрада

TyndaMusic. Добрые песни старого кино

28 июня в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
Фолк Эстрада

Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»

26 октября в 19:00 Дворец Республики
Билеты
Әсеттің әсем әндері-ай
Эстрада Фолк

Әсеттің әсем әндері-ай

20 ноября в 19:00 Дворец Республики
Билеты

Площадки

Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
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