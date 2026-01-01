Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Концерты
Октябрь
Какие концерты будут в октябре в Махачкале
октябрь
чт
22
ноябрь
пт
6
декабрь
пт
4
пн
28
Сегодня
Завтра
В пятницу
октябрь
ноябрь
декабрь
поп
шансон
эстрада
12+
Эстрада
Шансон
Ирина Круг
22 октября в 19:00
Дом дружбы
от 2500 ₽
Зарубежные концерты
Фолк
Эстрада
Майра Ильясова «Сағындырған әндер-ай»
26 октября в 19:00
Дворец Республики
Билеты
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Все культурные места Махачкалы
Подборки
Cтендап-туры топовых комиков в России
Рок-концерты от легенд русского рока
Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Показать все подборки
Натираю кухонные полотенца мылом и отправляю в пакет: жир, кофе, ягоды — все пятна сходят уже через 5 минут
С первыми холодами тащу на дачу мешок угля: 5 минут – и на следующий год никакой затхлости в доме
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
«Наш ответ “Дюне” удался на славу»: «Трудно быть богом» от Wink с первой же серии идет не по Стругацким, но «Алексею Герману и не снилось»
Лунтику — 20 лет: где годами была его мама, почему Вупсень не стал бабочкой и другие интересные факты
19 книг превратили в 10 серий: новый детектив «Анна Пиджон» — находка для тех, кому надоели города типа Питера и Лондона
Сегодня у нас к чаю — «сладкий» тест по советскому кино: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с конфетами
«Человек-паук» и «Обсессия» круты, но еще 3 фильма 2026-го – не хуже: вышли «тихо», а урвали 7.4+ на IMDb
Если бы «Место встречи изменить нельзя» снимали в 2026-м: нашла идеальных кандидатов на роль Жеглова и Шарапова
«Кинопоиск» расщедрился на крутую 8-серийную новинку — зрители называют сериал «племянником "Триггера"»
Только заставшие инфляцию, бандитизм и МММ пройдут на отлично: проверьте себя на знание культовых фильмов 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить