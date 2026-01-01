Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы Концерты Май

Какие концерты будут в мае в Махачкале

март
пн 23 пн 30
апрель
ср 8 сб 25
май
чт 21
Ева Власова
12+
Поп
Ева Власова
21 мая в 20:00 Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
от 3000 ₽
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
Подборки
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
