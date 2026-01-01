Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы Концерты Март

Какие концерты будут в марте в Махачкале

март
пн 23 пн 30
апрель
ср 8 сб 25
май
чт 21
Интнил-хьхьу
Фолк
Интнил-хьхьу
23 марта в 18:30 Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева
от 1000 ₽
Татьяна Буланова
12+
Поп
Татьяна Буланова
30 марта в 19:00 Дом дружбы
от 2500 ₽
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
