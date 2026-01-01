Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы
Концерты
Апрель
Афиша концертов на 8 апреля в Махачкале. На какой концерт можно сходить в апреле.
март
пн
23
пн
30
апрель
ср
8
сб
25
май
чт
21
Сегодня
Завтра
В пятницу
март
апрель
май
поп
фолк
этно
6+
Поп
Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
8 апреля в 19:00
Дом дружбы
от 2000 ₽
Площадки
Дагестанская филармония им. Татама Мурадова
Махачкала, Максима Горького, 1
Дом дружбы
Махачкала, пл. Ленина, 2
