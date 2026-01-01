Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кинопарк Парамакс (Махачкала) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.9 км
Миркато кино Гамидова пр-кт Гамидова, 11а
5
2.2 км
Октябрь ул. Коркмасова, 11
5
3 км
Миркато на Акушинского просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
5
4.5 км
Cinema Hall пр. Петра Первого, 38а
5
13.9 км
Москва ул. Халилова, 12а
5
54.4 км
CinemaHall Изербаш ул. Гамидова, 61
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
