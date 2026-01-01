Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Кинопарк Парамакс
Кинотеатр Кинопарк Парамакс (Махачкала) на карте
Кинотеатр Кинопарк Парамакс (Махачкала) на карте
Кинотеатр Кинопарк Парамакс (Махачкала) на карте
Кинотеатры рядом
1.9
км
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
5
2.2
км
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
5
3
км
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
5
4.5
км
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
5
13.9
км
Москва
ул. Халилова, 12а
5
54.4
км
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
