Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Кинопарк Парамакс
Отзывы о кинотеатре Кинопарк Парамакс
Отзывы о кинотеатре Кинопарк Парамакс
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Кинопарк Парамакс
amirov.r008
6 мая 2023, 10:02
👍👌
6 мая 2023, 10:02
Абакар Татаев
30 мая 2023, 21:09
Почему бы и нет, 6»2 привет
30 мая 2023, 21:09
User
8 июня 2023, 03:26
Самый лудчший Парамакс там удобно ✅
8 июня 2023, 03:26
МАХМУД ИБРАГИМОВ
29 июня 2023, 13:28
Я просто был в шоке от того что нас попросили встать , вообщем выгнали со словами до 14ч. закрыто , в то время как зале было уймо народу и двери были открыты . Первый поход был последним, ни я ни мои друзья не пойдут в эту яму.
29 июня 2023, 13:28
fffffff gggggggg
9 сентября 2023, 13:14
Для меня он остался и останется кинотеатром Россия
9 сентября 2023, 13:14
Абдулгамид Рабаданов
10 апреля 2024, 17:18
Вот что за название придумали не понятное. Неужели Россия так плохо было. ?
Все равно он для меня и наверное для многих останется Россия
10 апреля 2024, 17:18
aishat.musaeva.86
5 января 2026, 16:58
Лично мне нравится 😊
5 января 2026, 16:58
aishat.musaeva.86
5 января 2026, 16:58
😍
5 января 2026, 16:58
Сейчас обсуждают
Cinema Hall
3 комментария
Миркато на Акушинского
1 комментарий
Октябрь
1 комментарий
Миркато кино Гамидова
1 комментарий
Россия
0 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
