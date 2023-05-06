Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Кинопарк Парамакс

amirov.r008 6 мая 2023, 10:02
Оценка
👍👌
6 мая 2023, 10:02 Ответить
Абакар Татаев 30 мая 2023, 21:09
Оценка
Почему бы и нет, 6»2 привет
30 мая 2023, 21:09 Ответить
User 8 июня 2023, 03:26
Оценка
Самый лудчший Парамакс там удобно ✅
8 июня 2023, 03:26 Ответить
МАХМУД ИБРАГИМОВ 29 июня 2023, 13:28
Оценка
Я просто был в шоке от того что нас попросили встать , вообщем выгнали со словами до 14ч. закрыто , в то время как зале было уймо народу и двери были открыты . Первый поход был последним, ни я ни мои друзья не пойдут в эту яму.
29 июня 2023, 13:28 Ответить
fffffff gggggggg 9 сентября 2023, 13:14
в ответ на сообщение User от 8 июня 2023, 03:26
Оценка
Для меня он остался и останется кинотеатром Россия
9 сентября 2023, 13:14 Ответить
Абдулгамид Рабаданов 10 апреля 2024, 17:18
Вот что за название придумали не понятное. Неужели Россия так плохо было. ?
Все равно он для меня и наверное для многих останется Россия
10 апреля 2024, 17:18 Ответить
aishat.musaeva.86 5 января 2026, 16:58
Оценка
Лично мне нравится 😊
5 января 2026, 16:58 Ответить
aishat.musaeva.86 5 января 2026, 16:58
Оценка
😍
5 января 2026, 16:58 Ответить
