Кинопарк Парамакс

Кинопарк Парамакс

Махачкала
Адрес
г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, 64
Билеты от 300 ₽
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Кинопарк Парамакс
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 1 сеанс
15:30 от 300 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 400 ₽ ...
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 400 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

User 8 июня 2023, 03:26
Самый лудчший Парамакс там удобно ✅
amirov.r008 6 мая 2023, 10:02
👍👌
Фильмы в кинотеатре Кинопарк Парамакс

Сегодня 3 Завтра 4
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
15:30 от 300 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:20 от 400 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
19:00 от 400 ₽
