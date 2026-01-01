Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Миркато кино Гамидова
Расписание сеансов кинотеатра «Миркато кино Гамидова»
Расписание сеансов кинотеатра «Миркато кино Гамидова»
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
Гигант
драма, спорт
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
Ограбление в Лос-Анджелесе
криминал, триллер, драма
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(918) 733-16-16
Позвонить
Кинотеатры рядом
1.9
км
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
5
2.5
км
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
5
3
км
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
5
4.2
км
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
5
12.8
км
Москва
ул. Халилова, 12а
5
53.8
км
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
5
