Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро

В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие

Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер

Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили

Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи

Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»

Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)

Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»