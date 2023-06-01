Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Миркато кино Гамидова
Миркато кино Гамидова
Махачкала
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
Махачкала, пр-кт Гамидова, 11а
Показать на карте
Телефон
+7(918) 733-16-16
Позвонить
В избранное
Уже в избранном
Бар
мало голосов
Оцените
4
голоса
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Отзывы о кинотеатре
Выпрями Спину
1 июня 2023, 21:28
Не поднимают телефон для чего он им не знаю! 👎🏼
Отзывы
Написать отзыв
4
голоса
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667