Киноафиша Махачкалы Кинотеатры Миркато на Акушинского Расписание сеансов кинотеатра «Миркато на Акушинского»

Расписание сеансов кинотеатра «Миркато на Акушинского»

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе криминал, триллер, драма 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +79064493030 Позвонить
Кинотеатры рядом
1.9 км
Октябрь ул. Коркмасова, 11
5
3 км
Кинопарк Парамакс просп. Имама Шамиля, 64
5
4.2 км
Миркато кино Гамидова пр-кт Гамидова, 11а
5
7.1 км
Cinema Hall пр. Петра Первого, 38а
5
16.8 км
Москва ул. Халилова, 12а
5
55.1 км
Фемели-синема ул. Вишневского 11/3
5
