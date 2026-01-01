Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Миркато на Акушинского
Кинотеатр Миркато на Акушинского (Махачкала) на карте
Кинотеатр Миркато на Акушинского (Махачкала) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Торговый центр
Кинотеатр Миркато на Акушинского (Махачкала) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.9
км
Октябрь
ул. Коркмасова, 11
5
3
км
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
5
4.2
км
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
5
7.1
км
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
5
16.8
км
Москва
ул. Халилова, 12а
5
55.1
км
Фемели-синема
ул. Вишневского 11/3
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
