ТРЦ «Миркато» - это популярный торгово-развлекательный центр в Махачкале площадью более 10 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Миркато» представляет собой двухуровневый комплекс с торговой галереей, «ресторанным двориком» и современным мультиплексом. ТРЦ «Миркато» расположен в историческом центре Махачкалы, на пересечении основных транспортных магистралей города – проспекта Имама Шамиля и проспекта Али-Гаджи Акушинского.

На территории торгово-развлекательного центра «Миркато» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Bella Kareema, Ecco, Clarks, Michal Negrin, Soho, Francesco Marconi, Reserved, Modis, lady collection, Deseo, Baon и др.) К тому же, в торгово-«развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (Pandora и др.), салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, аптека, салон красоты, зоомагазин, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Миркато» функционируют современный многозальный кинотеатр «Миркато», супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и детская развлекательная площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Восточная кухня», KFC, Fresh Bar и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Миркато» есть бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Алигаджи Акушинского, д. 15

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Миркато» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Имама Шамиля до остановки «Троллейбусный парк»

на автобусах № 146, 44а

на маршрутках № 23, 4, 44, 45, 4а, 4б, 4К, 62

на троллейбусе № 8

2. На любом общественном транспорте, идущем по улице Гайдара Гаджиева до остановки «Троллейбусный парк»

на автобусе № 125а

на маршрутках № 18, 19, 35, 69а, 7, 77

на троллейбусе № 3

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Миркато»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Миркато»: 10.00 — 23.00.