Кинотеатр «Миркато» — это самая современная киноплощадка Махачкалы, находится на пр. Акушинского, д. 15, на 4-м этаже торгового центра, который был открыт в сентябре 2015 года.



Для технического оснащения этого 3-х зального кинотеатра использовались передовые достижения в области кино. Изюминкой считается VIP-зал на 18 персон, в котором можно провести время в тесной компании друзей или коллег. Мягкие кресла VIP-зала принимают почти горизонтальное положение, что дает возможность максимально отдохнуть во время сеанса.



В репертуаре лучшие ленты мировых премьер и увлекательные мультфильмы. Также в кинотеатре «Миркато» проводятся различных праздники и шоу-мероприятия.



В кинотеатре «Миркато» имеется традиционный кино-бар и гостеприимное кафе с отличным меню.



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