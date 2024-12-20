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Киноафиша Махачкалы Кинотеатры Миркато на Акушинского

Миркато на Акушинского

Махачкала
Адрес
г. Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
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Телефон

+79064493030

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ТРК
Расположен в ТРЦ «Миркато»

О кинотеатре

Кинотеатр «Миркато» — это самая современная киноплощадка Махачкалы, находится на пр. Акушинского, д. 15, на 4-м этаже торгового центра, который был открыт в сентябре 2015 года.

Для технического оснащения этого 3-х зального кинотеатра использовались передовые достижения в области кино. Изюминкой считается VIP-зал на 18 персон, в котором можно провести время в тесной компании друзей или коллег. Мягкие кресла VIP-зала принимают почти горизонтальное положение, что дает возможность максимально отдохнуть во время сеанса.

В репертуаре лучшие ленты мировых премьер и увлекательные мультфильмы. Также в кинотеатре «Миркато» проводятся различных праздники и шоу-мероприятия.

В кинотеатре «Миркато» имеется традиционный кино-бар и гостеприимное кафе с отличным меню.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Миркато» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Парковка
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Отзывы о кинотеатре

Магомед Магомедов 20 декабря 2024, 01:07
Здравствуйте. Как заказать вип зал ? Можно ли заказать вип зал в любое время на любой фильм? И сколько это будет стоить
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