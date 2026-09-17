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Расписание сеансов кинотеатра «Октябрь»

Сегодня 17 Завтра 18
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Расписание Октябрь в Махачкале на 17 сентября 2026
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
2D
16:00 от 350 ₽ 21:15 от 400 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
15:05 от 350 ₽
Курьер
Курьер боевик, триллер 2026, США
2D
12:50 от 300 ₽ 19:35 от 400 ₽
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽
Моана
Моана приключения, комедия, семейный 2026, США
2D
10:40 от 250 ₽ 17:10 от 350 ₽
Натиск
Натиск боевик, ужасы, триллер 2026, США
2D
21:50 от 400 ₽
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США
2D
13:05 от 300 ₽ 18:20 от 350 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Курьер
Курьер
2026, США, боевик, триллер
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Сумерки
Сумерки
2008, США, фэнтези, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Натиск
Натиск
2026, США, боевик, ужасы, триллер
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