Расписание Октябрь в Махачкале на 17 сентября 2026 Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания 2D 16:00 от 350 ₽ 21:15 от 400 ₽ Край чудес анимация 2026, Россия 2D 15:05 от 350 ₽ Курьер боевик, триллер 2026, США 2D 12:50 от 300 ₽ 19:35 от 400 ₽ Лунтик. Обратная сторона луны анимация, детский, семейный 2026, Россия 2D 11:00 от 300 ₽ Моана приключения, комедия, семейный 2026, США 2D 10:40 от 250 ₽ 17:10 от 350 ₽ Натиск боевик, ужасы, триллер 2026, США 2D 21:50 от 400 ₽ Человек-паук: Новый день боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026, США 2D 13:05 от 300 ₽ 18:20 от 350 ₽