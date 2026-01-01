Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Девятая планета»
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Кинотеатры рядом
1.9
км
Миркато на Акушинского
просп. Али-Гаджи Акушинского, 15, ТРЦ «Миркато»
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2.2
км
Кинопарк Парамакс
просп. Имама Шамиля, 64
5
2.5
км
Миркато кино Гамидова
пр-кт Гамидова, 11а
5
5.4
км
Cinema Hall
пр. Петра Первого, 38а
5
15.3
км
Москва
ул. Халилова, 12а
5
56.3
км
CinemaHall Изербаш
ул. Гамидова, 61
5
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Человек-паук: Новый день
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