Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Махачкала, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша Махачкалы
Кинотеатры
Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Октябрь
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Саида Саида
22 января 2024, 00:05
Оценка
Все хорошо, но…… нужно максимально создовать условия а нетппосто крутить фильмы, сегоня в вашем кинотеатре замерзла, прям в лицо дует холодный воздух…. Просто кошмар, пришла расслабится а ушла вся больная.
22 января 2024, 00:05
1
2
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кинопарк Парамакс
8 комментариев
Cinema Hall
3 комментария
Миркато на Акушинского
1 комментарий
Миркато кино Гамидова
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Гигант
Отзывы
2025, США, драма, спорт
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
«Лимитчицы» — круты, но есть история не хуже: этот сериал и детектив, и мелодрама в Москве 80-х — Стася Милославская хороша
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
У многих на улице еще снег, а героини кино СССР уже в летнем: угадайте 5 фильмов по даме в легком платье (тест)
Тест для тех, у кого «Весна на Заречной улице» – любимый фильм: ответьте на 7 вопросов, чтобы доказать свои чувства
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail