Кинотеатр «Октябрь» находится в Советском районе Махачкалы и является привлекательным центром досуга для горожан.



В кинотеатре два зрительных зала с общей вместимостью около 500 мест. Для демонстрации фильмов в формате 2D или 3D используется цифровое оборудование лучших фирм, позволяющее кинозрителям наслаждаться качественным звучанием и изображением. Объемный звук обеспечивается системой Dolby Digital.



В репертуаре кинотеатра «Октябрь» — популярные российские и зарубежные новинки и лучшие классические фильмы, созданные как для молодежной аудитории, так и для зрителей старшего возраста.



В фойе кинотеатра имеется зона игровых автоматов и кинобар с хорошим выбором закусок, напитков, попкорна. На втором этаже здания посетителей приглашает гостеприимное кафе.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.