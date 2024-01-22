Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Махачкалы Кинотеатры Октябрь

Октябрь

Махачкала
Адрес
г. Махачкала, ул. Коркмасова, 11
Телефон

+7 (8722) 67-63-00 / бронирование

Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

 Кинотеатр «Октябрь» находится в Советском районе Махачкалы и является привлекательным центром досуга для горожан.

В кинотеатре два зрительных зала с общей вместимостью около 500 мест. Для демонстрации фильмов в формате 2D или 3D используется цифровое оборудование лучших фирм, позволяющее кинозрителям наслаждаться качественным звучанием и изображением. Объемный звук обеспечивается системой Dolby Digital.

В репертуаре кинотеатра «Октябрь» — популярные российские и зарубежные новинки и лучшие классические фильмы, созданные как для молодежной аудитории, так и для зрителей старшего возраста.

В фойе кинотеатра имеется зона игровых автоматов и кинобар с хорошим выбором закусок, напитков, попкорна. На втором этаже здания посетителей приглашает гостеприимное кафе.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Октябрь» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
6 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Октябрь
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 400 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
15:25 от 350 ₽ ...
Наследник
Наследник
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 400 ₽ ...
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Саида Саида 22 января 2024, 00:05
Все хорошо, но…… нужно максимально создовать условия а нетппосто крутить фильмы, сегоня в вашем кинотеатре замерзла, прям в лицо дует холодный… Читать дальше…
6 голосов
Фильмы в кинотеатре Октябрь

Сегодня 5
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:20 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
15:25 от 350 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:30 от 400 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
