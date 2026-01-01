В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома

Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного

Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми

Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?

«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»

Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто

«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом

«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»

НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала

Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом