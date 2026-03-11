Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Магадане
11 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 11 марта 2026 в Магадане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нагаевский
г. Магадан, Новая, 31/10
2D
15:40
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
