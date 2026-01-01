Всех россиянок с детьми лишат ежемесячных выплат по маткапиталу – потратить деньги на ребенка больше не дадут

Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?

Летом кипячу туалетную бумагу в кастрюле — и все, угощение на 3 дня готово: этот лайфхак оценили все соседи

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)

«Была истерика»: на съемки «Фишера 3» пришлось вызывать МЧС из-за рыдающей Снигирь – даже в «Мастере и Маргарите» не было такой жести

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»

«Завидую тем, кто еще не видел»: этот исторический сериал Netflix — фактически «Игра престолов» в декорациях Азии XIII века

Сразу после «Невского» включила этот мини-сериал с Паламарчуком — и на 4 часа выпала из реальности: теперь советую всем

«Игра престолов» «похоронила» книги Мартина уже в самой первой серии: писатель рвал и метал – арку Дени переврали от и до