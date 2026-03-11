Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Магадане
11 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 11 марта 2026 в Магадане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
г. Магадан, ул. Ленина, 19
2D
19:00
Радуга кино
г. Магадан, ул. Пролетарская, 66, ТЦ "Идея"
2D
21:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
