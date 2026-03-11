Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Магадане 11 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Магадане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горняк г. Магадан, ул. Ленина, 19
2D
12:50
Нагаевский г. Магадан, Новая, 31/10
2D
15:05 от 350 ₽
Радуга кино г. Магадан, ул. Пролетарская, 66, ТЦ "Идея"
2D
12:50 от 300 ₽ 16:10 от 350 ₽
