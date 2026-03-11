Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Магадане
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Магадане
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Горняк
г. Магадан, ул. Ленина, 19
2D
12:15
19:50
21:45
Нагаевский
г. Магадан, Новая, 31/10
2D
13:50
от 300 ₽
17:20
от 350 ₽
19:10
от 400 ₽
21:05
от 400 ₽
23:00
от 400 ₽
Радуга кино
г. Магадан, ул. Пролетарская, 66, ТЦ "Идея"
2D
13:25
от 300 ₽
19:15
от 400 ₽
23:25
от 400 ₽
