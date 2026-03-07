Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Магадана Кинотеатры Горняк Расписание сеансов кинотеатра «Горняк»

Расписание сеансов кинотеатра «Горняк»

Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
6+6=2
6+6=2 комедия, драма 2026, Россия
2D
16:25
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
19:30
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:35
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:05
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:25
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
18:15
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
17:35
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:00
