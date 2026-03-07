Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Магадана
Кинотеатры
Горняк
Расписание сеансов кинотеатра «Горняк»
Расписание сеансов кинотеатра «Горняк»
6+6=2
комедия, драма
2026, Россия
2D
16:25
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
19:30
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:35
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
20:05
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
15:25
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
18:15
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
17:35
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
22:00
